Dünya Bankası'ndan Yemen'e 204 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Dünya Bankası'ndan Yemen'e 204 milyon dolarlık yardım

21.12.2020 22:59
Dünya Bankası'ndan Yemen'e 204 milyon dolarlık yardım, System.String[]

Dünya Bankası, Yemen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki savaştan etkilenenlerin desteklenmesi için 204 milyon dolarlık hibeyi onayladı.

Dünya Bankası, Yemen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ülkedeki savaştan etkilenenlerin desteklenmesi için 204 milyon dolarlık hibeyi onayladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, onaylanan yardımla, salgından ve savaştan etkilenenlere temel hizmetlerin sağlanması ve ekonomik fırsatlara erişimlerinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yapılan yardım ile eğitime de destek verileceği aktarılan açıklamada, söz konusu yardım kararının, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Dünya Bankası arasındaki ortaklık ve müşterek çabalar sonucu alındığı kaydedildi.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Dünya Bankası, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankası'ndan Yemen'e 204 milyon dolarlık yardım - Son Dakika


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