Dünya Bankası'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına yönelik finansmanı 2 milyar dolara ulaştı

Dünya Bankası, gelişmekte olan 17 ülke için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının alımı ve dağıtımı için sağlanan finansmanın 2 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın, gelişmekte olan ülkelerin aşı alımı ve dağıtımları ile aşılama sistemlerini güçlendirmeye yönelik 24 aylık 12 milyar dolarlık kaynağın bir parçası olduğu aktarıldı.

Daha yoksul ülkeler için finansmanın hibe veya oldukça imtiyazlı şartlara bağlı olduğu belirtilen açıklamada, Dünya Bankası'nın, yıl ortasına kadar Kovid-19 aşıları için 4 milyar dolarlık finansmanla 50 ülkeye destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2 milyar dolarlık finansman ile Afganistan, Bangladeş, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Ekvador, El Salvador, Esvati·ni, Etiyopya, Gambiya, Honduras, Lübnan, Moğolistan, Nepal, Filipinler, Ruanda, Tacikistan ve Tunus'taki Kovid-19 aşılamasının desteklendiği bildirildi.

Dünya Bankası Grubu'nun, krizin başlangıcından bu yana ülkelere salgının sağlık, ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele etmelerine yardımcı olmak için 108,6 milyar dolar kaynak sağladığı anımsatılan açıklamada, Dünya Bankası'nın, dünya nüfusunun yüzde 70'ine ulaşan Kovid-19 salgınına yönelik acil durum projelerinde 100'den fazla ülkeye yardım ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, aşılara erişimin salgının seyrini değiştirmenin ve ülkelerin dirençli bir toparlanma doğrultusunda ilerlemelerine yardımcı olmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası'nın programlarının, gelişmekte olan ülkelerin sağlık acil durumlarına müdahale etmesine ve aşılar için finansmana sahip olmasına yardımcı olduğuna işaret eden Malpass, fazla aşı kaynağına sahip ülkelerin bunları mümkün olan en kısa sürede elden çıkarması gerektiğini kaydetti.