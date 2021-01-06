Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 - Son Dakika

Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5

06.01.2021 10:26
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5, System.String[]

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,5, 2021 yılında yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,5, 2021 yılında yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak 2021 sayısını yayımladı. Rapora göre küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 4 oranında büyümesi bekleniyor. Küresel ekonomi 2020 yılında kaydedilen yüzde 4,3'lük daralmanın ardından yeniden büyüse de, salgın çok sayıda insanın ölümüne ve hastalanmasına yol açarak, milyonlarca insanı yoksulluğa sürükledi ve uzun bir süre ekonomik faaliyeti ve gelirleri baskılaması muhtemel görünüyor. En önemli kısa vadeli politika öncelikleri, COVID-19'un yayılmasını kontrol altına almak ve aşı dağıtımını hızlı ve yaygın bir şekilde sağlamak olarak görünüyor. Ekonomik toparlanmayı desteklemek için, yetkililerin ayrıca kamu borçlanmasına daha az bağımlı olan sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir yeniden yatırım döngüsünü sağlamaları da gerekiyor.

Dünya Bankası'nın birçok ülke ekonomisinin 2020'de küçülmesinin öngörüldüğü raporda, Çin, Türkiye, Mısır ve Bangladeş 2020'de büyüme performansı göstermesi beklenen ülkeler olarak dikkati çekti.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Dünya Bankası Grubu'nun Adil Büyüme ve Finansal Kuruluşlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili Ayhan Köse, küresel ekonomiyle ilgili "Pandemi, yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde borç risklerini önemli ölçüde artırmıştır ve zayıf büyüme beklentilerinin borç yüklerini daha da arttırması ve borçluların borç servisi kapasitelerini aşındırması muhtemeldir. Küresel toplum, son dönemdeki borç birikiminin bir dizi borç kriziyle sonuçlanmamasını sağlamak için hızlı ve güçlü bir şekilde harekete geçmelidir. Gelişmekte olan dünya, kaybedilen bir on yılı daha kaldıramaz. Gelişmekte olan dünya, kayıp bir on yılı daha kaldıramaz" dedi. - İSTANBUL

Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 - Son Dakika Ekonomi


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