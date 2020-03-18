Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek - Son Dakika
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Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek

18 dakika önce

Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.

Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek, System.String[]

Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.

Dünya Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10 

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