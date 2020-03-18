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Dünya Bankası'nın Türkiye finansmanı sürecek
18 dakika önce
Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.
Dünya Bankası finansmanın çerçevesini oluşturan "Ülke Ortaklığı Çerçevesi (CPF)" incelemesini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10
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