Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası'nın Yeni Başkanı Malpass Göreve Başladı

Dünya Bankası'nın Yeni Başkanı Malpass Göreve Başladı

1 saat önce

Dünya Bankası'nın yeni başkanı seçilen David Malpass göreve başladı.

Dünya Bankası'nın yeni başkanı seçilen David Malpass göreve başladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı 63 yaşındaki David Malpass, Dünya Bankası'nın yeni başkanı olarak göreve başladı. Görevini yerine getirmeyi dört gözle beklediğini söyleyen Dünya Bankası'nın 13. Başkanı Malpass, "Burada olmaktan onur duyuyorum. Dünya bankası yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refahın paylaşılması konusunda net bir misyona sahiptir" ifadelerini kaydetti. İklim değişikliği, kadınların ekonomik büyümedeki rolü ve daha güçlü büyüme ihtiyacının altını çizen Malpass, "Bankanın kaynakları, personeli var. Sonuçların elde edilmesine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, ocak ayında istifa ettiğini açıklamıştı.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:12 Kaynak: İHA
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Güncel
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