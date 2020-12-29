Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya - Son Dakika

Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya

29.12.2020 08:52
Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya, System.String[]

Dünya Bankası'nın yayınladığı rapora göre, Covid-19'un okulların kapanmasına etkisiyle dünya genelinde 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya.

Dünya Bankası'nın yayınladığı rapora göre, Covid-19'un okulların kapanmasına etkisiyle dünya genelinde 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya.

Dünya Bankası, eğitim teknolojisi dahil olmak üzere ülkelerin uygulayabileceği yatırım ve politikaları ana hatlarıyla açıkladığı iki rapor yayınladı. Araştırmaya göre Covid-19 nedeniyle okulların kapanması ilkokul çağındaki 72 milyon çocuğu, 10 yaşına kadar basit bir metni okuyup anlayamayacakları anlamına gelen 'öğrenme yoksulluğuna' itiyor.

10 TRİLYON DOLAR KAYBEDİLEBİLİRRaporda, pandeminin düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu içinde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların oranını yüzde 53'ten yüzde 63'e çıkarabileceği belirtildi. Bu durumun ise söz konusu neslin gelecekteki kazançlarından yaklaşık 10 trilyon dolar kaybetme riski olduğu ve bunun da küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 10'una eşit olduğu belirtildi.'ÜLKELER İNSAN SERMAYESİNİ KAYBEDECEK'Dünya Bankası İnsani Gelişmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mamta Murthi, "Acil eylem olmadan, bu neslin öğrencileri hiçbir zaman tam kapasitelerine ve gelir potansiyellerine ulaşamayabilir. Bunun sonucunda ülkeler uzun vadede ekonomik büyümeyi sürdürmek için temel insan sermayesini kaybedecek" dedi. Murthi, şöyle devam etti: "Dünya genelindeki çocukların yarısından fazlasının öğrenme yoksulluğu içinde olması kabul edilemez. Bu nedenle eğitimde her zamanki gibi aynı yollarla çalışmaya devam edemeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılar ve paydaşlar, vizyoner ve cesur eylemlerle bu krizi eğitim sistemlerini dönüştürmek için bir fırsat haline getirebilir, böylece tüm çocuklar her yerde başarıya ulaşabilir. "OKULU BIRAKMA RİSKİ ARTTIRaporda, okulların kapatılmasına neden olan Covid-19'un, nisanda 1.6 milyar öğrenciyi, bugün ise 700 milyon öğrenciyi okul dışında bıraktığı belirtildi. Aynı zamanda küresel ekonomik daralmanın aile gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin de okulu bırakma riskini artırdığı belirtildi. Araştırmada pandemi döneminde genç kızların artan ergen hamileliği ve evlilik riskiyle karşı karşıya olduğu da ifade edildi. Engelli, azınlık ve mülteci olan çocukların ise uzaktan eğitim için gerekli materyallere erişme olasılığının ve kriz sonrası okula dönme ihtimalinin daha düşük olduğu ifade edildi.DİJİTAL BECERİLER ÖĞRENME EŞİTSİZLİĞİNİ ARTIRIYORUzaktan eğitime geçilmesinin çocuklar arasındaki dijital becerilerde ve ebeveyn desteklerinin kalitesi arasında farklılıklar olduğu belirtilen raporda bu durumun öğrenme eşitsizliğini artırdığı ifade edildi.'EĞİTİMDE ETKİLİ EYLEMLERE ACİL İHTİYAÇ VAR'

Dünya Bankası Küresel Eğitim Direktörü Jaime Saavedra, "Her çocuk için 21'inci yüzyıl becerilerinin kazanılmasını hızlandırmak, artan öğrenme kayıplarını azaltmak, iyileştirmek ve daha güçlü olarak yeniden inşa etmek için bugün etkili eylemlere her zamankinden daha acil ihtiyaç var" dedi.


Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya

Dünya Bankası, Koronavirüs, Yatırım, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya Bankası: Pandemi nedeniyle 72 milyon çocuk 'öğrenme yoksulluğu' ile karşı karşıya - Son Dakika Dünya


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