Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü - Son Dakika
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Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü

25.09.2022 19:08
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü

Dünya Bankası, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.

Dünya Bankası, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dünya Bankası Güney Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Martin Raiser, Pakistan'da yaptığı açıklamada, sel felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtti.

Raiser, federal ve eyalet hükümetleriyle selden en çok etkilenenlere yönelik acil yardım sağlama konusunda çalıştıklarını ifade ederek, Dünya Bankası olarak Pakistan'a 2 milyar dolarlık bir yardım planladıklarını söyledi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sonucu 1600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Bankası, Güney Asya, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü - Son Dakika
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