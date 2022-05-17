Dünya Bankası, Sudan'a yönelik bazı yaptırımları kaldırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Dünya Bankasının ordunun sivil hükümeti feshetmesi nedeniyle Sudan'a uyguladığı bazı yaptırımları iptal ettiğini açıkladı.

Bakanlık, Sudan'ın Washington Büyükelçiliğinin, bankanın aile destek programı ve Kovid-19 aşısı gibi yoksullukla mücadele desteğini sürdüreceğine dair yaptığı bilgilendirmeyi Maliye Bakanı Cibril İbrahim'e aktardığını belirtti.

Dünya Bankası, IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar, 25 Ekim 2021'de ordunun sivil hükümeti feshedip olağanüstü hal ilan etmesi üzerine Sudan'a sağladığı fonları askıya almıştı.