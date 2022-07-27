Dünya Bankası, açlık tehlikesine karşı Sudan'a 100 milyon dolar destek sağladı

Dünya Bankası, Sudan'da açlıkla mücadele etmek ve gıda güvenliğinin sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 milyon dolar destek sağladı.

WFP'den yapılan açıklamada, Dünya Bankası, Sudan Acil Güvenlik Ağları projesi kapsamında Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 milyon dolar fon aktardı.

Açıklamada, fonun, ülke genelinde yerinden edilmişler ve bölge sakinleri dahil olmak üzere iki milyondan fazla kişiye gıda ve nakit transferi sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Bunun, Dünya Bankası'nın Sudan'daki WFP'ye yaptığı ilk doğrudan katkı olduğu belirtilen açıklamada, projeye Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İsveç, Suudi Arabistan, Hollanda, Norveç, Kanada, İtalya, Finlandiya, İspanya, İrlanda ve Dünya Bankası tarafından yönetilen Devlet ve Barışın İnşası Fonu'nun destek sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan nüfusunun üçte birinin gıda güvenliğinden yoksun olduğu bildirildi.

Yıl sonuna kadar en az 266 milyon dolara daha ihtiyaç duyulacağı belirtilen açıklamada, artan açlık tehdidini bertaraf etmek için uluslararası topluma ek destek çağrısı yapıldı.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer bağışçılar, askeri ve sivil kanat arasında yaşanan derin siyasi krizin ardından gelen 25 Ekim 2021'deki askeri müdahale sonrasında Sudan'a yardımları askıya almıştı.