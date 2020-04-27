Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı - Son Dakika Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı

6 saat önce

Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı, System.String[]

Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası (24 Nisan) Acil Covid-19 Sağlık Projesi için Türkiye'ye sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel hızlandırılmış fonunun bir parçasını oluşturuyor" denildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'nin alacağı kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık vadeye sahip.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek koronavirüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir" dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.


Dünya Bankası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:29 Kaynak: DHA

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