Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması - Son Dakika
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Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması

18 dakika önce

Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması, System.String[]

Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Dünya Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:17 
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