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Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması
18 dakika önce
Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:17
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