Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Yeni Başkanını Seçti

Dünya Bankası Yeni Başkanını Seçti

48 dakika önce

Dünya Bankası'nın yeni başkanı, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass oldu.

Dünya Bankası Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Dünya Bankası'nın yeni başkanı, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass oldu. Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına, ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass seçildi. Malpass'ın 9 Nisan'da ofisi devralması bekleniyor. Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz! Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Yeni Başkanını Seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]