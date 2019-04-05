Dünya Bankası Yeni Başkanını Seçti

Dünya Bankası'nın yeni başkanı, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass oldu.

Dünya Bankası'nın yeni başkanı, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass oldu. Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına, ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass seçildi. Malpass'ın 9 Nisan'da ofisi devralması bekleniyor. Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı.



(İHA)

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