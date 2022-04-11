Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor - Son Dakika
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Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor

11.04.2022 19:44
Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Dünya Bankası Çin Direktörü Martin Raiser, Xinhua'ya verdiği özel mülakatta, Çin'in rakiplerine kıyasla maaşlardaki artışa rağmen küresel iktisadi faaliyet için çekici bir yer olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Raiser, "Çin, mamul mallar, düşük vasıflı mallar, orta vasıflı mallar ve artan düzeyde de yüksek vasıflı veya yüksek teknolojili ürünlerden oluşan yelpazenin tamamını […]

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Dünya Bankası Çin Direktörü Martin Raiser, Xinhua'ya verdiği özel mülakatta, Çin'in rakiplerine kıyasla maaşlardaki artışa rağmen küresel iktisadi faaliyet için çekici bir yer olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Raiser, "Çin, mamul mallar, düşük vasıflı mallar, orta vasıflı mallar ve artan düzeyde de yüksek vasıflı veya yüksek teknolojili ürünlerden oluşan yelpazenin tamamını üretiyor. Düşük ustalık gerektiren segmentten zamanla çıkmasını bekliyoruz" dedi. Dünya Bankası'nın son Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncellemesi'ne göre, Çin'in 2022'de temel senaryoda yüzde 5, olumsuz senaryoda da yüzde 4 büyümesi bekleniyor.

Raiser, emtia ile enerji fiyatlarını yükselten ve gelişmiş ülkelerde büyümeyi olumsuz yönde etkileyen Ukrayna'daki çatışmaların yarattığı bileşik şokların yanı sıra Omicron varyantındaki yeniden canlanma göz önüne alındığında, yüzde 5'lik büyüme oranının küresel bağlamda "iyi bir büyüme" olduğunu kaydetti. Dünya Bankası yetkilisi, "Bu şokların ciddi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunların sonucunda dünyanın tamamı sıkıntı çekecek. Dünya ekonomisinin bir parçası olması sebebiyle Çin de bu durumdan etkilenecek" diye ekledi. İnsanların acil ihtiyaçlarını karşılamaya dair ve ekonomiyi yeniden dengelemeye yönelik uzun vadeli hedefleri amaçlayan politika araçları öneren Raiser, "Hizmetler ve tüketimi daha fazla, karbon yoğun sektörleri ise daha az temele alma yoluyla yeniden dengelenme, Çin'in büyümesini gelecekte daha uzun süre devam ettirmesinin temeli olacaktır" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor - Son Dakika
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