Dünya Bankası: Yoksullukla mücadele için daha güçlü veri sistemleri gerekiyor

Dünya Bankası, yoksullukla mücadele için daha güçlü veri sistemleri gerektiğini belirterek, ulusal veri sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Daha iyi yaşamlar için veri" başlıklı Dünya Kalkınma Raporu'nun yayımladığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının veri için yönetişim, eşit erişim ve güveni iyileştirmenin aciliyetini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, yoksullukla mücadele için daha güçlü veri sistemleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ulusal veri sistemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunularak, hanehalkı anketlerinden toplanan bilgilerden uydu görüntülerine kadar verilerin politikalar için bilgi sağlayabileceği ve ekonomik faaliyeti teşvik ederek yoksullukla mücadelede güçlü bir silah görevi görebileceği kaydedildi.

Bugün her zamankinden daha fazla verinin olduğu ancak büyük ölçüde kullanılmadığı belirtilen açıklamada, verilerin hükümetlerin önceliklerini belirleme ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanma yeteneklerini geliştirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass da verilerin; programlar ve politikalar geliştirerek, ekonomileri yönlendirerek ve vatandaşları güçlendirerek muazzam bir değer yaratma potansiyeli sunduğunu belirtti.

Malpass, düzenlemeleri uyumlu hale getirmek ve politikaları koordine etmek için uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu, böylece verilerin değerinin herkesin yararına olacak şekilde kullanılacağını, çevreci, dayanıklı ve kapsayıcı bir toparlanmaya yönelik çabalar için bilgi sağlayacağını kaydetti.