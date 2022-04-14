Dünya Bankasından Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık destek paketi - Son Dakika
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Dünya Bankasından Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık destek paketi

14.04.2022 06:10
Dünya Bankasından Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık destek paketi

Dünya Bankasının, Etiyopya'da iç savaştan etkilenen bölgeler için 300 milyon dolarlık destek paketini onayladığı bildirildi.

Dünya Bankasının, Etiyopya'da iç savaştan etkilenen bölgeler için 300 milyon dolarlık destek paketini onayladığı bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Dünya Bankası Eritre, Etiyopya, Sudan ve Güney Sudan Direktörü Ousmane Dione, çatışmalardan olumsuz etkilenen bölge halkına acil insani yardım sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Dione, bu kapsamda Dünya Bankası tarafından Etiyopya için 300 milyon dolarlık destek paketinin onaylandığını açıkladı.

Destek paketi ile eğitim, sağlık ve gıda gibi temel insani yardımların yanı sıra altyapı alanındaki kalkınma adımlarına da destek verileceği bilgisi paylaşıldı.

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı Kasım 2020'den bu yana verdiği savaşa Amharalı yerel milis kuvvetler de destek olmuştu.

Uzun yıllardır sınır mücadelesi veren Amharalı ve Tigraylı kuvvetler, çatışmaların başlaması sonrası çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.

Son olarak Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

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Dünya Bankası, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankasından Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık destek paketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Bankasından Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık destek paketi - Son Dakika
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