Son Dakika Haberleri: Dünya Bankasından Nijerya'ya 611 Milyon Dolar Eğitim Desteği

Dünya Bankasından Nijerya'ya 611 Milyon Dolar Eğitim Desteği

1 saat önce

Nijerya Eğitim Bakanı Adamu Adamu, ülkede eğitim sisteminin güçlendirilmesi için Dünya Bankasının 611 milyon dolar destek verdiğini söyledi.

Dünya Bankasından Nijerya'ya 611 Milyon Dolar Eğitim Desteği, System.String[]
Nijerya Eğitim Bakanı Adamu Adamu, ülkede eğitim sisteminin güçlendirilmesi için Dünya Bankasının 611 milyon dolar destek verdiğini söyledi.

Adamu, Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti Sağlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Nijerya'ya eğitim alanında verilen 611 milyon dolarlık destekten dolayı Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Program ile okula gidemeyen çocuk sayısını azaltmayı amaçladıklarını dile getiren Adamu, Boko Haram saldırıları, çatışmalar ve kaçırma olayları nedeniyle milyonlarca öğrencinin okula gidemediğine dikkati çekti.

Bakan Adamu, "Dünya Bankasının desteğiyle yürütülen program, Nijerya'nın kuzey eyaletleri başta olmak üzere 17 eyaletinde uygulanacak." dedi.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve çeşitli nedenlerle 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:09 Kaynak: AA

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