Dünya Bankasından Sulama Projelerine 222,3 Milyon Avroluk Kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu kredi anlaşması 15 Şubat'ta imzalandı.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 222,3 milyon avroluk kredi sağlanan projeyle, sulama altyapısının modernizasyonu ve rehabilitasyonu yoluyla ülkedeki sulama hizmetlerinin iyileştirilmesi ile sulama birliklerinin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi

İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak

E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi