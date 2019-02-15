Son Dakika Haberleri: Dünya Bankasından Sulama Projelerine 222,3 Milyon Avroluk Kredi

Dünya Bankasından Sulama Projelerine 222,3 Milyon Avroluk Kredi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.

Dünya Bankasından Sulama Projelerine 222,3 Milyon Avroluk Kredi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Dünya Bankası kaynaklarından, Sulama Modernizasyonu Projesi için 222,3 milyon avro tutarında kredi sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu kredi anlaşması 15 Şubat'ta imzalandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 222,3 milyon avroluk kredi sağlanan projeyle, sulama altyapısının modernizasyonu ve rehabilitasyonu yoluyla ülkedeki sulama hizmetlerinin iyileştirilmesi ile sulama birliklerinin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Dünya Bankası, Maliye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:02:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankasından Sulama Projelerine 222,3 Milyon Avroluk Kredi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]