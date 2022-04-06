Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi - Son Dakika
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Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi

06.04.2022 15:51
Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası Tunus'a sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık kredi sağladı.

Dünya Bankası Tunus'a sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık kredi sağladı.

Dünya Bankası ile Tunus arasındaki kredi anlaşması Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said ile Dünya Bankası Tunus Daimi Temsilcisi Alexandre Arrobbio tarafından imzalandı.

Sosyal İşler Bakanlığındaki imza töreninde basın mensuplarına bilgi veren Said, Dünya Bankası kredisinin uzun vadeli imtiyazlı koşullarda sağlandığını aktardı.

Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi ise sağlanan finansmanla Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yaklaşık 310 bin dar gelirli ailenin destekleneceğini belirtti.

IMF ile görüşmeler devam ediyor

Öte yandan IMF ile görüşmelere de değinen Ekonomi ve Planlama Bakanı Said, Tunus'tan bir heyetin IMF'nin sunduğu reform planlarını istişare amacıyla 18-24 Nisan'da ABD'de temaslarda bulunacağını söyledi.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Tunus, geçen yıl mayıs ayında IMF ile görüşmelere başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının yol açtığı siyasi istikrarsızlıktan dolayı duran görüşmelere kasımda yeniden dönülmüştü.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankasından Tunus'a 400 milyon dolarlık kredi - Son Dakika


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