Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek

6 saat önce

Dünya Bankası, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla "Acil Covid-19 Sağlık Projesi" altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek, System.String[]

Dünya Bankası, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla "Acil Covid-19 Sağlık Projesi" altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, projenin, bankanın 2 Nisan'da açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel "Hızlandırılmış Fonu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak projenin, Kovid-19 salgınının yayılma hızını kesmek, sağlık sisteminin vakaları tespit ve tedavi etme kapasitesini güçlendirmek için hükümeti desteklemeye yönelik iki bileşenden oluştuğu aktarılan açıklamada, birinci bileşenin 98 milyon dolarlık "Acil Kovid-19 Müdahalesi" adı altında verileceği bildirildi.

Açıklamada, ilk bileşenin detaylarına yer verilirken, hedefler şöyle sıralandı:

"- Kovid-19 salgınından etkilenen vakaların teşhisi ve öncelikli müdahale sistemlerinin belirlenmesi için sağlık sisteminin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, malzeme ve eğitim hizmetlerinin sağlanması amacıyla test ve takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve ön safta sunulan hizmetler için ihtiyaç duyulan cihazların temini.

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının tanısı ve tedavisi için ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların ve malzemelerin finansmanı yoluyla hastalık yönetiminin ve tedavisinin desteklenmesi.

Halk sağlığıyla ilgili farkındalığın ve davranış değişikliğinin güçlendirilmesi ve bu şekilde bilgi ve güven oluşturma, davranış değişikliğini yaygınlaştırma ve kırılgan durumdaki grupların hizmet ve desteklere erişimlerini sağlama hedefleri doğrultusunda devletin, özel sektörün ve sivil toplumun kararlılığını artırmaya yönelik toplum katılımının ve bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması.

Pandemi takip ve müdahale planlarının geliştirilmesi, bu kapsamda Kovid-19 veya başka pandemilerle ilişkili gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel döngüsel aşamalar için ulusal pandemi hazırlık ve müdahale planına ilişkin bir değerlendirme, bilgi paylaşımı ve kapasite oluşturma faaliyetinin finanse edilmesi."

İkinci bileşen 2 milyon dolar

Destek kapsamında yer alan ikinci bileşenin 2 milyon dolar olduğu bilgisi verilen açıklamada, bu çerçevede proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, projenin uygulanması, kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulacak insan kaynaklarıyla idari kaynakların destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, projenin bir yatırım projesi finansmanı (IPF) yoluyla finanse edildiği belirtilerek, kredinin 5 yılının geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl 6 aylık bir vadeye sahip olduğu aktarıldı.

Gelişmekte olan ülkeler için en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından olan Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin salgına karşı müdahalelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için geniş kapsamlı ve hızlı şekilde harekete geçiyor.

Açıklamada, bankanın, hastalık takip çalışmalarını artırarak, halk sağlığı müdahalelerini iyileştirerek, özel sektörün faaliyetlerine ve istihdam yaratmaya devam etmesine yardımcı olduğu, ayrıca, gelecek 15 aylık dönemde, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) kaynakları dahil olmak üzere ülkelerin yoksul ve kırılgan nüfus gruplarını korumalarına, işletmeleri desteklemelerine ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal desteği harekete geçireceği bildirildi.

"Destek, Türkiye'nin hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek Kovid-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecek. Bu projeyle desteklenen önlemlerle insanların hayatlarının kurtarılmasına katkıda bulunacağımızı umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Görev Ekibi Lideri Ahmet Levent Yener de hastalığın özelliği dikkate alındığında, nüfusun büyük kısmının bu projeden faydalanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Faydalanıcı sayısının yaklaşık 20 milyon kişi olması bekleniyor. Bunlar arasında Kovid-19 ile enfekte olmuş kişiler, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere risk altındaki nüfus grupları, göçmen aileler ve Türkiye'de salgına karşı müdahale çalışmalarında görev alan tıbbi ve acil yardım personeli, tıp ve test kurumlarıyla halk sağlığı kuruluşları yer alacak."

Dünya Bankası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi         
20:08
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu         
20:00
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı         
19:40
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı         
19:27
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı         
19:14
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum         
19:07
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı         
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi         
16:38
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 20:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Bankasından Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]