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Dünya Bankasından Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede 180 milyon dolar destek - Son Dakika

Dünya Bankasından Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede 180 milyon dolar destek

17.02.2022 14:57
Dünya Bankasından Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede 180 milyon dolar destek

Dünya Bankası, Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılmak üzere 180,3 milyon dolar hibe etti.

Dünya Bankası, Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılmak üzere 180,3 milyon dolar hibe etti.

Dünya Bankası Uganda Ülke Müdürü Mukami Kariuki, Uganda Maliye Bakanı Matia Kasaija ve Sağlık Bakanı Dr. Jane Ruth Aceng ile başkent Kampala'da hibe finansmanı için anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Dünya Bankası, "Uganda Kovid-19 Müdahale ve Acil Durum Hazırlık Projesine" destek için 180,3 milyon dolar hibe verdi.

İmza töreninde konuşan Kariuki, Dünya Bankasının Uganda'nın kalkınma gündemini desteklemeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Anlaşma ile Uganda'daki 11,7 milyon kişiye aşı tedarik edilmesi amaçlanıyor.

Uganda Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelinde şimdiye kadar 15 milyon doz aşı uygulandı.

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Togo Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Uganda, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Bankasından Uganda'ya Kovid-19'la mücadelede 180 milyon dolar destek - Son Dakika


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