Dünya Barış Günü'nde tarihi Taşköprü'de futbol müsabakası

Adana'nın sembollerinden tarihi Taşköprü 21 Eylül Cumartesi günü saat 17: 00'de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü üzerinde gösteri müsabakasında bir araya gelecek.



Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Barosu Adonis Futbol Takımı Kaptanı ve Biz de Varız Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Selahattin Yakın, takımlarının yargının asli unsuru olan savunmanın ve haliyle adaletin temsilcileri avukatlardan oluştuğunu söyledi.



21 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı'nın maçıyla bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerine dikkat çeken Yakın, "Mottomuz ve projemizin adı; ' Spor, engellerin kaldırılmasındaki en etkili yoldur.' oluşturmak istediğimiz bir farkındalık var; o da tüm insanları her türlü engele rağmen spora teşvik etmek. Spora yönelen bir toplum barışın her giden yoldaki engellerin üstesinden adil yaşamayı öğrenerek ve sevgi, saygı köprüleri kurarak gelecektir" dedi.



'Sporda biz de varız'



Ampute Futbol Takımının engelleri aşmanın mümkün olduğunu gösteren en azimkar ve en somut örneği olduğunu hatırlatan Selahattin Yakın, "Bu anlamda spor adeta 'Biz de Varız' demenin bir yolu olmuştur. Takımlarımıza destek olabilmek için; Biz de Varız Destekleme Derneği her iki takıma da forma yaptırmak suretiyle sponsor olmuştur. Çukurova Üniversitesi-Adana Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi (AGENTEM) her iki takımada eşofman yaptırmak suretiyle desteklerini sunmuştur. Fidas İlaçlama ise her iki takımada malzeme temin etmek suretiyle katkı vermiştir. Adana Demir Spor da müsabaka sırasında kullanılacak materyalleri temin etmiştir" şeklinde konuştu.



Destek veren kişi ve kurumlara teşekkür



Projeye başta Adana Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahip çıktığını ve gerekli izinlerin alınması konusunda Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Gül'ün çok büyük katkılar verdiğini belirten Yakın, şunları söyledi:



"Aynı zamanda Seyhan Belediyesi de Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan ile bize lojistik açıdan çok büyük destek olmuştur. Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük de desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Projede ana amacımız engelli kardeşlerimizin azimleriyle tüm toplumda bir farkındalık oluşturmak ve tüm halkımızı spora teşvik etmektir. Bunu yaparken de takımlarımızın ufak tefek eksikliklerini giderebilmek tali amacımız olmuştur. Destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz." - ADANA