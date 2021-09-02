Dünya Barış Günü Yenişehir'de türkülerle kutlandı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinin 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Mersin'den Kıbrıs'a kadar barış için kulaç atan Türk ve yabancı sporcuların Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür mesajının yer aldığı video da yayınlandı.

Etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP gençlik kolları ve kadın kolları başkanları, oda ve sendika başkanları, yöre dernekleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Barış, bütün insanlığın ortak umudu"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada 2. Dünya Savaşı'nın insanlığa yaşattığı acı ve utançları hatırlatarak savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı dostluğu, kine karşı hoşgörüyü yeşertmek için savaşın başladığı 1 Eylül tarihinin, Dünya Barış Günü ilan edildiğini vurguladı. Özyiğit,"Barış, bütün insanlığın ortak umudu, ortak özlemi.Daha iyi, daha güzel bir dünyanın ilk adımının barış olduğuna hepimiz inanıyoruz. Ama o özlediğimiz barış ortamını dünya genelinde tesis edilemiyor, savaşlar bitmiyor. Bugün Türkiye'nin komşularında savaş var, kaos var, belirsizlik var.Türkiye'nin komşusu olmayan birçok ülkede savaş var, kaos var, belirsizlik var. Her gün binlerce insan savaşlarda ölüyor. Evsiz kalıyor. Göç etmek zorunda kalıyor.Yerinde kalanlar açlık, susuzluk, köleleştirme, zorla savaştırılma gibi risklerle karşılaşıyor. İster komşu ülkelerimizde olsun, ister bize coğrafi olarak uzak ülkelerde olsun, savaşlar ülkemizi de etkiliyor" dedi.

"Savaşların yarattığı acıları gördük"

Türkiye'nin ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün dahiyane ve barışçıl politikaları sayesinde büyük savaşların dışında kaldığına dikkat çeken Özyiğit,"Savaşların dışında kalsak bile etrafımızda yaşanan savaşların sonuçlarını, yarattığı acıları gördük, tanık olduk.Maalesef o faturaya biz de ortak olduk. Bunları gördükçe de barışın ve bize "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini miras bırakan ulu önderimizin değerini daha iyi anladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Özyiğit,1974 yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın katledilmesine karşı askeri harekat emri vermek zorunda kalan merhum başbakan Bülent Ecevit'i de anarak "Bu askeri harekata 'Barış Harekatı" adını verecek kadar naif, barışsever bir devlet adamı olan Bülent Ecevit'i de anmak isterim. Atatürk, "Bir ulusun varlığı tehlikeye girmedikçe savaş cinayettir" demişti. Merhum başbakanımız Bülent Ecevit de Kıbrıs halkının varlığı tehlikeye girdiği anda savaş kararı almak zorunda kalmıştı.Kıbrıs Barış Harekatını dünyaya duyururken"Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz" demişti.Aradan geçen yarım asra yakın zamanda adaya savaş için değil, barış için gittiğimizi tüm dünya gördü" ifadelerini kullandı.

"Barış felsefesini gelecek kuşaklara aktaracağız"

Yenişehir Belediyesi olarak kendilerinin de aynı felsefeyle "Mersin Kıbrıs Barış Parkurunun" uluslararası spor camiasına tanıtılmasına destek verdiklerini kaydeden Özyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ın Türkiye'ye ne kadar yakın olduğunu göstermek, ülkemizin ve halkımızın barış mesajını iletmek üzere Mersin'den Kıbrıs'a kadar kulaç atan yüzücülerimize destek veren ilk kurumlardan biri olduk, onların yüzerek geçmesine vesile olduk.Ve bu alanı Dünya Açık Geçiş Federasyonu bir geçiş alanı olarak ilan etti ve tarihinde ilk defa bir spor organizasyonunda Kıbrıs'a yabancı sporcular da yüzmekteler. Yenişehir Belediyesi olarak barış fikrinin, barış felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde çalışmalara da imza attık. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimizi barış, sevgi, kardeşlik, bir arada yaşama kültürü şiarıyla gerçekleştirdik. Ve bundan sonra da gerçekleşmeye devam edecek. Şehrimizin güzide parklarından birine Barış Parkı adını vererek bu konudaki farkındalığımızı ifade etmeye çalıştık. Bir gün, dünyanın her yerindeki savaşların biteceği, barışın her yerde hakim olacağı inancıyla ve umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günümüzü kutluyorum."

"Barış sözcüğü anlamlı ve özlenen bir sözcük"

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde Hacı Bektaşi Veli Barış Ödülü sahibi, CHP Parti Meclisi üyesi Yaşar Seyman da barış ve demokrasi mücadelesi konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaşar Seyman barış sözcüğünün anlamalı ve özlenen bir sözcük olduğunu belirterek, "İnsan önce kendisiyle barışmalı. Çünkü hiçbir insan doğduğu ülkeyi,halkını, inancını, annesini, babasını özgürce seçmiyor. Ama doğduktan sonra dönüp ülkesine, inancına, kendisine, anne- babasına, ekonomik koşullarına bakmalı ve önce kendiyle barışmalı. Ben buna inanıyorum. Önce kendisiyle barışırsa insan ailesi ile barışır, çevresiyle barışır, toplumla barışır ve dünyayla barışır. Kendisiyle barışık olmayan insanın ülkesine de ailesine de, dünyaya da, çalıştığı yere de barışı sağlaması asla söz konusu değildir" dedi.

Günümüzde tüm dünyada demokrasi ve özgürlükler konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Seyman, Afganistan'daki gelişmelerin ise tüm dünyayı sarstığını vurguladı. Bugün insanların nereye giderse gitsin Afganistan'da yaşayan kadınların çığlığının peşlerinden geldiğine değinen Seyman, "Afganistan'da yaşananları izledikçe Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ne şanslıyız. Eğer ben bugün burada bir kadın olarak sizlere sesleniyorsam, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduğum için sesleniyorum" diye konuştu.

Yaşar Seyman'ın konuşmasının ardından Ali Asker ve Turan Alıcı müzik dinletisi sundu.Etkinlik sonunda Yaşar Seyman Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde kitaplarını imzaladı.