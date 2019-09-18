Dünya Barış Ödülü Teo Choo Guan'a verildi

WAKi International Group Başkanı ve Kurucusu Teo Choo Guan, 2019 Dünya Barış Ödülüne layık görüldü.



WAKi International Group Başkanı ve Kurucusu Teo Choo Guan, 2019 Dünya Barış Ödülüne layık görülen ilk Malezyalı olduğu açıklandı. Teo, farklı dinler arasındaki uyumu ve saygıyı besleyen faaliyetlerde gösterdiği fedakarlık ve çaba sonucunda bu ödülü almaya hak kazandığı belirtildi. Pak Teo olarak bilinen Teo, 120 farklı ulusun adayları arasında yedi temsilciden birisi olarak biliniyor.



Teo, ödülü kabul konuşmasında, "Dünya çapında insaniyet farkındalığı oluşturabilmek için vizyonumuzla uyumlu sosyal çalışma gerçekleştirerek inisiyatif aldık. İnsanlığın başlıca konsepti, geçmişimizdeki farklılıklar ne olursa olsun birbirimize saygı göstermek ve her zaman birbirimize özenli davranmaktır. Her zaman aramızdaki farklılıklara saygı duymalıyız. Farklılıklara rağmen paylaşalım ve birbirimize özen gösterelim. Bu sayede bir uyum dünyası oluşturabiliriz" dedi.



Güneydoğu Asya'da ve Çin'de cami, kilise ve tapınak yapımını da içerecek şekilde 20 yılın üzerinde hayırseverlik çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ırk veya din ayrımı gözetmeksizin gönüllü organizasyonlara veya derneklere bağış yapma gibi genel hayırseverlik çalışmalarında da bulunuyor.



Teo, sosyal çalışma felsefesini, sosyal çalışma vasıtasıyla insaniyet oluşturmanın üç aşaması olduğunu belirterek şöyle açıklamıştı:



"İlk aşama, karşılıklı saygının anlaşılmasıdır. İkinci aşama, hakikate açıklık getirmektir. Sadece derinlemesine anlayış edindiğinizde eyleme geçebilirsiniz. Üçüncü nokta ise zihninizi uyanık tutmak; bu sayede zorluklarla karşılaşsanız dahi sosyal çalışmayı daha etkin bir şekilde yapabilirsiniz. Eylem sadece gerçekleştirilecek sosyal çalışmanın amacını ve tüm resmini açık bir şekilde anlamamız halinde gerçekleştirilebilir. Bu yolda zorluklar ve engeller olacaktır. Sadece açık zihinlerle ve güçlü amaçla bunların üstesinden gelip ileriye adım atabiliriz". - İSTANBUL