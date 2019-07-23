Son Dakika Haberleri: "Dünya Barış Ormanları" için Çukurca'da fidan dikti
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"Dünya Barış Ormanları" için Çukurca'da fidan dikti

1 saat önce

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları" projesini (World Peace Forests) gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren arkeolog Yunus Emre Karaca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakam Temel Ayca ve protokol üyeleriyle fidan dikti.

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları" projesini (World Peace Forests) gerçekleştirebilmek için işinden istifa ederek gezgin olmaya karar veren arkeolog Yunus Emre Karaca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakam Temel Ayca ve protokol üyeleriyle fidan dikti.
Daha yeşil bir dünya için başlattığı "Dünya Barış Ormanları" projesini uygulamak için Kastamonu'dan yola çıkan 29 yaşındaki Karaca, 8 ili dolaştıktan sonra Hakkari'ye ulaştı.
Çukurca ilçesine gelen Karaca, Bayrak Tepesi'nde Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Vekili Necmi Alkan, Emniyet Müdür Vekili Cemil Bakırtaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Göremez, asker, polis ve çocuklarla fidan dikti.
Karaca, 8 ili dolaştıktan sonra Çukurca'ya gelerek 9. projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Sınırın sıfır bölgesinde projesini gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, "Buraya otostop yaparak geldim ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnsanların ön yargılarını kırmak istiyorum. Buralara gelip görsünler. Bura doğası ve tarihi ile inanılmaz bir yer. Buradaki projemiz çok güzel geçti. Kaymakamımız, halk, çocuklar, asker ve polis hep beraber barış içerisinde fidanlarımızı diktik. Bu da beni mutlu etti. Bundan sonraki projemi iyi insanlarla ve güzel yerlerde gerçekleştirmek için uğraşacağım." diye konuştu.
Temel AYCA, Hakkari, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:35 Kaynak: AA
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