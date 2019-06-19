"Dünya Barış Ormanları"nı kurmak için il il geziyor

Hayalini kurduğu "Dünya Barış Ormanları" projesini (World Peace Forests) hayata geçirmek için işinden istifa edip il il gezerek fidan diken gezgin Yunus Emre Karaca
, Tunceli
'de fidan dikti.
Projesini gerçekleştirmek için Tunceli'ye gelen gezgin Yunus Emre Karaca (29), Gole Çetu Parkı'nda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
ile çam ve sedir fidanları dikti.
Fidan dikimi sonrası projeye ilişkin konuşan Karaca Tunceli'ye ilk defa geldiğini ve vatandaşların kendisini çok güzel karşıladığını belirtti.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Maçoğlu'nun da kendisine destek verdiğini belirten Karaca, "İnşallah buradan dünya barışına bir ses vermiş oluruz ve insanlar bu farkındalığın amacına ulaşmasına yardımcı olur." diye konuştu.
Karaca, "Dünya Barış Ormanları" projesi kapsamında il il gezip fidan diktiğini anlatarak, otostop yaparak kentleri gezdiğini ve projesini yöre halkıyla gerçekleştirdiğini söyledi.
Projenin 81 il ve dünya başkentlerinde devam edeceğini belirten Karaca, "Bu işe başlamadan önce tüm kıyafetlerimi Türk Kızılay
'a, kitaplarımı da halk kütüphanesine bağışladım. Aslında tüm mülkiyetlerimi bıraktığım için özgür olduğumu fark ettim." dedi.
Projeyi başlatabilmek için işinden istifa ettiğini ve gezgin olmaya karar verdiğini anımsatan Karaca, şunları söyledi:
"İşim artık beni mutlu etmiyordu, dünyaya bir iz bırakmak istiyordum ve bunun için her şeyimi bağışlayarak sadece bir sırt çantası 3-4 tane elbiseyle yola çıktım. Bu yola, doğum günüm olan 9 Nisan'da çıktım. Aslında yeniden bir varoluş, yeniden doğuş mesajı vermek için kendi doğum günümde yola çıktım ve şu anda gezginim. Çok mutluyum, çünkü gittiğim yerlerde farklı kültürlerde insanlarla karşılaşıyorum. Bu yola çıktığım için hiç pişman değilim, çünkü doğa için bir şeyler yapıyorum ve farkındalık yaratmaya çalışıyorum."
Karaca, insanlara hayalleri için yaşamalarını önererek, "İnsanlar hem hayalleri hem de farkındalık için uğraşsınlar hem de ne iş yapıyorlarsa en güzelini yapsınlar." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı Maçoğlu da Karaca'nın farklı şehirleri gezerek farkındalık yaratmak için "Dünya Barış Ormanları" adı altında çok anlamlı proje yürüttüğünü söyledi.
Proje kapsamında Karaca'yı Tunceli'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Maçoğlu, "Bu proje tabii ki bizim için önemli. Karaca'nın gelip böyle bir çalışmanın içinde olması, bizimle dayanışması çok değerli. Bu anlamıyla da arkadaşımızı kutluyoruz. " dedi.