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Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları
6 saat önce
Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi. Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.
Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi.
Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12
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