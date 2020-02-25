Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları - Son Dakika Dünya

Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları

6 saat önce

Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi. Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.

Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları, System.String[]

Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi.


Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12 
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