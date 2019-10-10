Son Dakika Haberleri: Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?
Son Dakika Dünya Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?

Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Rusya'ya birçok ülkede gazeteler ilk sayfalarından operasyonu duyurdu

Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Rusya'ya birçok ülkede gazeteler ilk sayfalarından operasyonu duyurdu.


New York Times: 'Kürtler yüzüstü bırakıldı'


Amerikan basınında Barış Pınarı Harekatı'na yer verilirken 'Kürtler yüzüstü bırakı' ifadelerini kullandı. The New York Times 10 Ekim günü çıkardığı ilk sayfasında "Türkiye silahlanırken bir müttefike ihanet" başlığına yer verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:06 
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