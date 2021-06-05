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Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi - Son Dakika

Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi

05.06.2021 09:07

Dün Zonguldak'ta katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğal gaz keşfinin müjdesini verdi. Günlerdir tüm ülkenin heyecanla beklediği müjdeyi duyuran Erdoğan, Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldığını açıkladı. Son keşifle Türkiye'nin toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıktığı belirtilirken, bu gelişme dünya basında da geniş ses getirdi. Yeni rezerv müjdesi Yunanistan'ın gündemine otururken Reuters ise bilgiyi acil koduyla açıkladı.

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğal gaz rezervi keşfi daha yapıldı. Müjdeli haberin sinyalini günler öncesinden veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Zonguldak'ta katıldığı Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temel atma töreninde keşfin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından müjdeli haber dünya gündemine oturdu.

DIŞ BASIN SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİ

Reuters, müjdeyi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi." ifadesiyle duyurdu. Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.

Dünyaca ünlü ajans haberinde, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, ''Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği'' ifadelerine yer verdi.

Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi

''DAHA FAZLA REZERV HABERİ GELEBİLİR''

Yunan medyası, Bloomberg'in dün "Konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de daha fazla doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayabilir" haberine yer verdi. Haberde, Türkiye'nin ilk nükleer reaktörünün 2023'te Akkuyu'da faaliyete geçeceği ve bunu yakında diğer projelerin takip edeceği bilgisine yer verildi.

KATHİMERİNİ: TÜRKİYE 2023'TE GAZ POMPALAMAYA BAŞLAYACAK

Yunan Kathimerini gazetesi, haberinde "Türkiye, saha gelişimini hızlandırmak için üç sondaj gemisinden ikisini kullanıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, her sondajdan sonra rezervlerin boyutunun artacağının bir işareti olarak, geçen ay bir sondaj gemisinin rezerv rakamlarını değerlendirmek için yeni test kuyuları açacağını, ikincisinin ise test kuyularını üretim durumuna yükselteceğini söyledi." dedi.

Haberde, " Ankara, 2027 veya 2028'de başlayan sürekli plato üretimiyle 2023'te Sakarya sahasından ana şebekesine gaz pompalamayı hedefliyor. Dönmez, dört aşamalı bir kalkınma planının ardından sahanın tam üretim durumuna ulaşacağını söyledi" ifadeleri kullanıldı.

KEŞİF, ARAB NEWS'TE DE GÜNDEMDE

"Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bölgeden daha fazla iyi haber gelmesini bekliyoruz" ifadelerini ön plana taşıdı.

Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi
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Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya basını büyük keşfi son dakika geçti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi büyük ses getirdi - Son Dakika Ekonomi


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