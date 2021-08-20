Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

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Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, evinde rakibini Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

GOLÜ ATTI ARMAYI BULAMADI

Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Sporarena'nın aktardığı haberde; dış basının Fenerbahçe maçına verdiği tepkiler derlendi.

İşte dünya basınında yazılanlar:

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...