Üye Girişi
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu - Son Dakika

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

20.08.2021 10:33

Mesut Özil'in yerine oyuna girdikten sonra uzaktan enfes gol atan 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, dünya basının dikkatini çekti. Muhammed'in golü övülürken, sevinçte bulamadığı arma daha çok yer edindi. Marca, The Sun, As gibi önemli medya organları Fenerbahçe'nin armasız yeni formasına eleştiri yöneltti.

Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, evinde rakibini Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

GOLÜ ATTI ARMAYI BULAMADI

Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Sporarena'nın aktardığı haberde; dış basının Fenerbahçe maçına verdiği tepkiler derlendi.

Dünya basını Muhammed'i konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

İşte dünya basınında yazılanlar:

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...

Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu

Fenerbahçe, Finlandiya, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı 10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı 10:09 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var 09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? 09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Taliban'ın 08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu 07:28 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu 23:46 Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri 22:04 Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri

Son Dakika Haberleri
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
10:08 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:42 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü         
10:16
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti         
08:07
Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı         
00:11
O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu         
23:24
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 10:50:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement