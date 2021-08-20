Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, evinde rakibini Muhammed'in golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Fenerbahçe'nin forvetsiz ve oldukça eksik bir kadro ile çıktığı HJK Helsinki maçında Muhammed Gümüşkaya, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderirken gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı. Sporarena'nın aktardığı haberde; dış basının Fenerbahçe maçına verdiği tepkiler derlendi.
İşte dünya basınında yazılanlar:
Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...
The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...
Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...
AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...
Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...
Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...
Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...
La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...
Son Dakika › Spor › Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu - Son Dakika Spor