Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?
1 saat önce
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyeti Suriye'de ateşkes için anlaştı. Perşembe günü varılan ateşkes anlaşması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin dün Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler neticesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi üzerinde uzlaşması dünyada geniş yankı buldu. Güvenli Bölge tesis edilmesi ve bu süreçte Kürt güçlerin bölgeden çekilmesi için ilk planda beş gün sürmesi planan ateşkes, yeni Brexit anlaşması ile birlikte dünya basınında manşetlerde yer aldı.
Türkiye-ABD arasında yapılan ateşkes anlaşması için yabancı basında öne çıkan başlıklar Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:27
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