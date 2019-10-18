Son Dakika Haberleri: Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?
Son Dakika Dünya Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?

Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?

1 saat önce

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyeti Suriye'de ateşkes için anlaştı. Perşembe günü varılan ateşkes anlaşması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin dün Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler neticesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi üzerinde uzlaşması dünyada geniş yankı buldu. Güvenli Bölge tesis edilmesi ve bu süreçte Kürt güçlerin bölgeden çekilmesi için ilk planda beş gün sürmesi planan ateşkes, yeni Brexit anlaşması ile birlikte dünya basınında manşetlerde yer aldı.


Türkiye-ABD arasında yapılan ateşkes anlaşması için yabancı basında öne çıkan başlıklar Açıklaması

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:27 
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