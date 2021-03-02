Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var - Son Dakika

Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var

02.03.2021 20:39

Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk SİHA'larını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen SİHA'lara ilişkin, "Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. ABD basını ise Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.

Tüm dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ'da hayranlıkla izlediği Türk SİHA'ları adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi.

Sabah'ın Alman Tagesschau'den aktardığı habere göre, "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YAPILACAK"

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

"RUSLAR 1 SAAT BİLE DURDURAMADI"

Yerli SİHA'lar ve İHA'lar hakkında BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadılar" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Dünya basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var

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Son Dakika Dünya Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var - Son Dakika Dünya


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