Dünya basınından İstanbul Bienali'ne övgü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times, The New York Times, The Guardian, The Telegraph, BBC ve The Art Newspaper'ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınlarında yer aldı.

16. İstanbul Bienali'ne üç farklı haberle yer veren Financial Times, sanat dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyen ve yazar Nicolas Bourriaud küratörlüğünde Yedinci Kıta temasıyla düzenlenen bienalin dünya çapında önemli isimleri bünyesinde toplamasının başarısının göstergesi olduğu belirtiyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin 28 Eylül'de yayımlanan How to Spend It özel sanat ekindeki Emma Crichton-Miller imzalı haberde, İstanbul'un kültür sanat hayatı geniş bir yelpazede incelendi.



"İstanbul nasıl çağdaş sanatın etkin gücü haline geldi?" başlığıyla yayımlanan haberde Türkiye'nin önde gelen ailelerinin çağdaş sanata olan desteklerinin önemi vurgulanırken, sonbaharda gerçekleştirilen sanat etkinlikleri sayesinde şehre sanatseverlerin dolup taştığı belirtildi.

İstanbul Bienali'nin geçmişine ve bu yılki temasına da yer verilen haberde "Bu yılın teması ise Pasifik Okyanusu'nda bulunan 7 milyon tonluk plastik yığınına dikkati çeken 'Yedinci Kıta'. Fransız eleştirmen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde gerçekleştirilen bienalin büyük isimlerin dikkatini çekmesi başarısının göstergesi" ifadesine yer verildi.

10 Kasım'a kadar devam edecek 16. İstanbul Bienali'nin mekanlarından da bahsedilen haberde, bienale katılan etkileyici isimler arasında sanatçılar Glenn Ligon, Monster Chetwynd ve Güneş Terkol & Güneş Öztekin de sayıldı. Yazıda, İKSV'nin Koç Holding sponsorluğunda gerçekleştirdiği İstanbul Bienali'nin 1987 yılında 10 bin ziyaretçiyle başladığı, bugün ise tüm şehri etkisi altına alan ve yüz binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bir sanat etkinliğine dönüştüğü belirtildi.



1973'ten beri Türkiye'de önemli sanat faaliyetlerine imza atan İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, İstanbul Bienali'nin yanı sıra müzik, caz, film ve tiyatro festivallerini düzenlendiğine de değinilen yazıda, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın "1923'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen dönemde devletin olanakları kısıtlıydı; girişimcilerin ve büyük ölçekli operasyonları yürütmek deneyimine sahip insanların sayısı azdı. Babam ve onun kuşağının iş insanları ülkenin her alanında eksikleri gidermeyi kendi görevleri saydılar. Kalkınmanın sadece ekonomide değil, eğitim, kültür ve sanat, bilim ve spor gibi alanlarda da gelişmeyle sağlanabileceğine inandılar." ifadelerine de yer verildi.



Haberde ayrıca bienal direktörü Bige Örer'in "Bienalin son 10 yılın en etkileyici ve deneyimsel uluslararası sanat sergilerinden biri haline geldiği" ve bunun sebeplerinin "İstanbul'daki sanatsal seslerin çeşitliliği ve sanat dünyasının zor zamanlardaki birlik duygusu olduğu" sözlerine yer verildi.

İstanbul Modern'in yeni binasını Renzo Piano tasarladı

Yazıda, Türkiye'nin ilk çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in Renzo Piano tarafından tasarlanan yeni binasıyla birlikte, modern ve güncel sanatın İstanbul'un kimliği ve uluslararası cazibesinin kalbinde yer alacağının da işareti verildi. Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucu sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Modern'in yeni binası tamamlanana kadar Beyoğlu'ndaki geçici mekanında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Yazıda ayrıca müzenin sonbahardan bu yana ünlü foto muhabiri Ara Güler'in sergisine ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.



Ayrıca müzenin mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın yeni havalimanındaki özel yolcu salonunda açılan sergisinden de "cesur" bir hamle olarak bahsedildi. Yazıda uluslararası yolcuların "İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" adlı sergide 16 sanatçının 38 yapıtını görme şansı bulduğu belirtildi. Sergide yer alan yapıtlar arasında 2017 yılında Tate Modern'de retrospektifi gerçekleştirilen, 20. yüzyılın soyut ressamlarından Fahrelnissa Zeid'in ve oğlu Nejad Melih Devrim'in çalışmalarının da yer aldığı bilgisi ve yapıt görselleri paylaşıldı.



Haberde Vehbi Koç Vakfı'nın uzun süredir açılması beklenen Türkiye'nin en büyük güncel sanat müzesi Arter'in yeni binasına taşındığı da duyuruldu. Beş kata yayılan galerileri, terası, kütüphanesi ve performans merkeziyle dikkat çeken Arter'in, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın en iyi güncel sanat eserlerini bünyesinde bulundurma hedefiyle açıldığından da bahsedildi.

Yazıda Sakıp Sabancı Müzesi'nden de, Avrupa ve Türkiye modernizminin de aralarında bulunduğu farklı sanat dönemlerine ve önde gelen uluslararası sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmasıyla bahsedildi. Haberde sonbaharda müzede Hüseyin Avni Lifij retrospektif sergisi olacağı da duyuruldu.



Financial Times'da aynı gün, sanat eleştirmeni Rachel Spence'in bienal değerlendirme yazısı da yer aldı. Spence, bienali ve bienalin temasını kapsamlı bir şekilde incelerken aynı zamanda sanatın ve sanatçının ekolojik problemlere çare olup olmadığını da sorguladı.



16. İstanbul Bienali 10 Kasım'a kadar açık



Yedinci Kıta başlığıyla düzenlenen 16.İstanbul Bienali'nde 25 ülkeden 56 sanatçının günümüzün en acil konularından ekolojiyi farklı açılardan ele aldığı 220'den fazla eseri sergileniyor.

Bienal 10 Kasım tarihine kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada olmak üzere üç mekanda ücretsiz olarak gezilebilir.