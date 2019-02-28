Son Dakika Haberleri: Dünya Batı Ekseninde Değil"

Dünya Batı Ekseninde Değil"

14 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünyadaki güç merkezlerinin ABD ve Avrupa etrafında şekillenmediğini dile getirdi.

Dünya Batı Ekseninde Değil
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünyadaki güç merkezlerinin ABD ve Avrupa etrafında şekillenmediğini dile getirdi.

Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zarif, "Dünya Batı ekseninde değil. Dünyadaki güç merkezleri ABD ve Avrupa etrafında toplanmıyor. Dünya artık değişti, günümüzde gücün temeli bilim, teknoloji, bağımsızlık, inanç ve toplumsal güvendir." dedi.

Zarif, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen sene satın aldığı silahlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan ve BAE'nin geçen yıl toplam 89 milyar dolar değerinde silah satın aldığını hatırlatan Zarif, "Bölgemize 100 milyar dolarlık silah satışı yaptılar. İran'ın askeri bütçesi oldukça az olmasına rağmen neden İran'dan bu kadar endişe duyuyorlar? Biz kendi güvenliğimiz için üretiyoruz, harcama yapmıyoruz. Uluslararası işbirliği zeminimiz düşük olmasına rağmen bilimsel üretimimiz oldukça fazladır." ifadesini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'nın haberine göre Zarif, ülkesinin zor bir süreçten geçtiğini ancak halka duydukları güven sayesinde gelecekten ümitli olduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:37 Kaynak: AA

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