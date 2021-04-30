Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası yarın Polonya'da başlıyor

Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın beşincisi yarın Polonya'nın Silezya bölgesinde başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular hafta sonu düzenlenecek şampiyonada; erkekler 4×100, erkekler 4×400 ve karışık takım 4×400 metre kategorilerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almaya çalışacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın 3 kategoride seçmeler, 2 Mayıs Pazar günü ise finaller yapılacak.

Atletizm Milli Takımı'nda Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular şunlar:

4×100 metre erkekler: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal

4×400 metre erkekler: Berke Akçam, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Batuhan Altıntaş

4×400 metre karışık: Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Sinan Ören, Emel Şanlı Kırçın, Büşra Yıldırım, Elif Polat