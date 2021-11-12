Üye Girişi
Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor - Son Dakika

Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor

12.11.2021 17:35
Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor

Rahmi M. Koç Müzesi, 'Dünya Bebekleri Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergideki bebekleri genişçe anlatan 'Çağlar Boyu Bebek' isimli kitap ise okurla buluştu.

Yapı Kredi'nin katkılarıyla basılan ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları tarafından hazırlanan kitapta Antik Çağ'dan günümüze yüzlerce bebeğin öyküsü anlatılıyor. Avrupa, Asya ve Afrika bebeklerinin yanı sıra Antik Yunan, Orta Çağ, Rönesans bebekleri ile ahşap, plastik, balmumu bebekler ve oyuncak üreticileri sayfalarca sıralanıyor

Oyuncak bebeklerin Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuğunu aydınlatan "Dünya Bebekleri Sergisi", Rahmi M. Koç Müzesi'nde sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bir araya getirilmesi ile oluşturulan serginin hazırlık aşaması üç yıla yayılan kapsamlı bir çalışmayla tamamlandı.Yapı Kredi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Çağlar Boyu Bebek' kitabı da bu bebeklerin öyküsünü tarihi süreçleriyle ele alıyor. İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi ile Yapı Kredi Yayınları mağazalarında okurla buluşan kitapta Çin, Japon, Hint ve Türk bebeklerinden Almanya, İtalya, Fransa bebeklerine kadar özel bir seçki sunuluyor. Serginin küratörü Serra Kanyak'ın yazdığı 'Çağlar Boyu Bebek'in önsözü ise Rahmi M. Koç tarafından kaleme alındı.

Türkiye: Kapadokya-Soğanlı bebekleri

70'li yıllarda başlayan turizm hareketi ile ortaya çıkan Kapadokya-Soğanlı Bebekleri, yöreye gelen turistlerin ilgi göstermesiyle geliştirildi. Günümüzde ince tel, gazoz veya kavanoz kapağı ile bez parçaları kullanılarak üretilen bebeklerin erkek ve kadın figürler bulunuyor. Soğanlı bebekleri kıyafetlerine göre fesli bebek, testili bebek ve fistanlı bebek gibi isimlerle biliniyor.

İngiltere: Norah Wellings bebekleri

İngiltere'nin en ünlü bebekleri arasında bebek tasarımcısı Norah Wellings'in yaptığı modeller yer alıyor. Küçük çocuk veya hatıra bebeklerinin boyu 18-23, daha lüks bebeklerin boyu 60-74 cm'yi buluyor. 1926'dan 1959'a kadar üretilen bu bebeklerinin yapımında keçe ve kadife gibi kumaşlar kullanılırken, gözleri genellikle boyanarak oluşturulurdu.

Afrika: Çocuk isteyen bebek oynasın

Genellikle büyü ve kadın hayatıyla ilişkili olan Afrika'daki bebek figürleri, birçok amaç doğrultusunda tercih ediliyor. Kitapta, şu satırlar kaydediliyor: "Afrika toplumlarında erkek çocuk sahibi olmak çok istendiğinden erkek oyuncak bebek taşıyıp oynayan hamile kadınların erkek çocuk doğuracağına inanılır. Bu şekilde bir bebekle ilgilenmek ve onunla zaman geçirmek, stres ve kaygıyı iyileştiren etkiler yaratır."

Avrupa: Modayı takip ettiren Pandora

Moda dergileri ortaya çıkmadan önce Pandora bebekleri vardı. 18'inci yüzyılda terziler Pandora bebeklerine dönemin en beğenilen veya yeni çıkan kıyafetlerini giydirir, bu bebekleri modayı takip eden kadınlara gönderirdi. Kadınlar arasında bir çift bebek edinmek zamanla moda oldu. Pandora bebekleri ayrıca Aristokrat aileler arasında birer statü simgesi halini aldı.

Japonya: Kültürü yansıtan bebekler

Antik dönemde yalnızca oyun objesi olarak tasarlanmayan Japon bebekleri çeşitli hikâyeler anlatırdı. Toplumun kültürünü ve destansı öykülerini yansıtan bu bebekler ilerleyen süreçte sanat eserlerini andırırcasına yapılırdı. Tasarımında kâğıt, kâğıt hamuru, karton, talaş ve bambu gibi birçok malzemenin kullanıldığı bebekler, özellikle 19'uncu yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da da popüler oldu.

Hindistan: Oynamak köklü bir gelenek

Bebeklerle oynamanın köklü bir gelenek olduğu Hindistan'da, canlı renkleriyle dikkat çeken bebekler hoş kıyafetlerle rekore ediliyor ve birçoğu eğlence için yapılıyor. Fakat bazıları Hint tarihinden öyküler de anlatıyor. Hint bebeklerinin yapımında ise en çok kil kullanılırken, inek gübresi, ahşap, bez parçaları, bitki lifleri, talaş ile kâğıt hamuru yine kullanılanlar arasında yer alıyor.

Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor

oyunlar, Afrika, Japon, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti 18:30 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı 18:07 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi 17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor         
18:32
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı         
17:43
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 18:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Bebekleri'nin öyküsü anlatılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement