Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor - Son Dakika

Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor

30.03.2021 23:35

Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor Şanlıurfa İdare Mahkemesinde görevli Hakime Meltem Dağaşan'ın dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı oyuncak bebeklerden oluşan koleksiyonu, Karaköprü Belediyesinin Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İdare Mahkemesinde görevli Hakime Meltem Dağaşan'ın dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı oyuncak bebeklerden oluşan koleksiyonu, Karaköprü Belediyesinin Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Karaköprü Belediyesi, dünyanın farklı kıtalarından ve ülkelerinden toplanan oyuncak bebekler sergisi açtı. Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nde görevli Hakime Meltem Dağaşan'a ait koleksiyonda yer alan geleneksel kıyafetli bebekler, Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde sergilenecek. Serginin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirirken, açılışa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, savcı ve hakimler, davetliler ile çocuklar katıldı. Sergide Meltem Dağaşan'ın Rusya, Fransa, Malta, Grönland, Küba, Ekvator, Meksika, Afrika, Gürcistan, Kazakistan, Hindistan, Peru, Brezilya gibi birçok ülkeden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli 400 adet bebek yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni Şanlıurfa'ya kazandırarak bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yine bir ilk yaparak dünyanın dört bir yanından alınmış bebekleri burada sergiye açtıklarını kaydetti. Baydilli, "Hakime Meltem Hanım gerçekten dünyanın birçok tarafını gezip oranın geleneğini yansıtan bebekler toplamış ve güzel bir koleksiyon yapmış. Biz de onun bu değerli koleksiyonunu oyun ve oyuncak müzemizde sergilemek ve vatandaşlarımız ile çocuklara dünyanın farklı yerlerinden toplanmış bu bebekleri göstermek istedik. Bu kültürleri bebeklerle birlikte burada bize gösteriyor, yansıtıyor" diye konuştu.

Dünya bebeklerini toplayıp koleksiyon yapan Meltem Dağaşan ise bunun çok büyük bir emek olduğunu ve 30 yıllık bir birikimle yapıldığını dile getirdi. Dağaşan, "Bu koleksiyonu yaparken amacım her çeşidi, her kültürü yansıtmak ve bir araya getirmektir. Urfa'da bunu sergilemek, çocuklara ulaşmak benim için çok güzel oldu. Buna vesile olan Karaköprü Belediye Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'ndeki 'Dünya Bebekleri Sergisi' 11 Nisan'a kadar devam edecek.

Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor
Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor
Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor
Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor

Metin Baydilli, Şanlıurfa, Karaköprü, oyunlar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Dünya bebekleri Şanlıurfa'da sergileniyor - Son Dakika


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