Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Dünya Beyaz Baston Günü" dolayısıyla görme engellilerle bir araya geldi.

Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle Turistik Park'ta buluşan Çerçioğlu, görme engellilerin sorunlarını dinledi.

Dernek başkanı Bayram Özen, görme engellilere eğitim vermek istediklerini belirterek, ulaşım konusunda Çerçioğlu'nun desteğini beklediklerini ifade etti.

Derneğin ulaşım talebini karşılayacaklarını vurgulayan Çerçioğlu ise "Aydın'a görme engelliler okulunun açılması gerekiyor. Eğer hayırseverler yapmıyorsa, bu okulu devletimizin yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.