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Dünya Beyaz Baston Günü

1 saat önce

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

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Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İmaret Camisi önünde toplanan dernek üyeleri ile kentteki engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, farkındalık yaratmak için ellerinde beyaz bastonlar ile Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 15 Ekim'de bütün dünyada görme engellilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için beyaz baston etkinliklerinin düzenlendiğini söyledi.

Amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz beyaz bastonumuz ile varız, onunla geziyoruz. Görme engelliler olarak kaldırımlarda, sokaklarda yürümeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bize biraz daha özverili ve anlayışlı davranmalarıdır. Yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken bizlere yol vererek yardımcı olmalarını istiyoruz."

Etkinliğe, dernek üyelerinin yanı sıra, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Yasin Evcin, 112 Acil Servis Müdürü Dr. Gülsün Doğan Ateş ile üniversite öğrencileri de katıldı.

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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