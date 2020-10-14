Dünya Beyaz Baston Gününe doğru - Son Dakika

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, beyaz bastonun görme engelliler için bir bağımsızlık ve güvenlik sembolü olduğunu belirtti.

Beyaz Baston'un dünyanın her noktasında 15 Ekim'de görme engelliler için farkındalık günü olarak kabul edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Baston kullanımı, görme engellilerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azaltır, yürüyüş ve fiziksel aktivede bulunan engellilerin motor becerenlerini geliştirir. Bizler her yıl bu günü çeşitli etkinliklerle kutluyorduk ama bu yıl pandemi dolayısıyla ara verdik. İnşallah, bu salgın sürecini atlattıktan sonra tekrar eski günlerdeki gibi etkinliklerimize devam edeceğiz. Tüm görme engelli bireyler adına vatandaşlarımızdan istediğimiz cadde ve sokaklardaki yolları bizler için kullanabilir hale getirmeleridir. Tüm görme engelli bireylerimizin dünya beyaz baston gününü kutlu olsun."