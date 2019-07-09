Dünya Bilek Güreşi Kupası
1 saat önce
Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: AA
Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan
'ın başkenti Zagreb
'de düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.
Milli sporculardan Ümit Burunlular 3 altın madalya kazanırken, Kenan Eroğlu 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Irak'ın kararı sonrası yumurta üreticileri sıkıntıda! 35 kuruşa mal edip 20 kuruşa satıyorlar Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak