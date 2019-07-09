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Dünya Bilek Güreşi Kupası

1 saat önce

Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.

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Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.
Milli sporculardan Ümit Burunlular 3 altın madalya kazanırken, Kenan Eroğlu 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: AA
Hırvatistan, Türkiye, Zagreb, Spor
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