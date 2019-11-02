Son Dakika Haberleri: Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü Bayburt'tan
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Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü Bayburt'tan

6 saat önce

Romanya'da düzenlenen 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Tuncay Başaran sağ kol mücadelesinde dünya ikincisi olurken Cabir Çelik ise dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi ve üçüncüsü Bayburt'tan, System.String[]

Romanya'da düzenlenen 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Tuncay Başaran sağ kol mücadelesinde dünya ikincisi olurken Cabir Çelik ise dünya üçüncüsü oldu.


Romanya'da düzenlenen 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, Tuncay Başaran 100 kiloda sağ kol mücadelesinde dünya ikincisi oldu. Cabir Çelik ise 85 kiloda dünya üçüncülüğünü elde etti. Bayburt Belediyesi Başaran Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü üyesi Tuncay Başaran ve Cabir Çelik rakiplerine şans tanımayarak dünya ikincisi ve üçüncüsü olarak Türkiye ve Bayburt adına önemli bir başarıya imza atmış oldular.


Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Tuncay Başaran'ı ve dünya üçüncüsü olan Cabir Çelik'i tebrik eden Başkan Pekmezci, "Sporcumuz ve hocamız Tuncay Başaran ve Cabir Çelik önemli bir başarıya imza atmıştır. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen kulüp başkanımız Ünal Çelik'e teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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