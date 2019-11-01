Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Kamuz, gençler 55 kilo sağ kolda dünya...
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Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Kamuz, gençler 55 kilo sağ kolda dünya şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Kamuz, gençler 55 kilo sağ kolda dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL
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