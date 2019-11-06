Dünya bilek güreşi şampiyonu engelli sporcudan Vali Demirtaş'a ziyaret

Geçen hafta Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, sağ ve sol kolda altın madalya kazanan bedensel engelli milli sporcu Fatih Kamuz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Fatih Kamuz, beraberinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Demirtaş'a ziyarette bulundu.

Vali Demirtaş, kazandığı altın madalyalardan ötürü Fatih'i tebrik ederek, "Fatih Kamuz Romanya'da altın madalya kazanıp asker selamı verdi. Başarılarının devamını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Fatih de bu zamana kadar bilek güreşi mücadelelerinde, 11'i uluslararası 25 madalya kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bilek güreşinin paralimpik olimpiyatlara girme ihtimali olduğu mesajı paylaşıldı. İnşallah orada da madalya kazanmak istiyorum. Her sporcu gibi ben de olimpiyatlarda İstikal Marşı okutup bayrağımızı göndere çektirmeyi arzu ediyorum. Romanya'da kazandığım altın madalyaları Mehmetçik'e armağan ediyorum. Zaten orada da Mehmetçik'e destek olmak amacıyla şampiyon olup asker selamı verdim."