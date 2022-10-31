1930'da çekildiği öne süren fotoğraf tartışma konusu oldu: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı - Son Dakika
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1930'da çekildiği öne süren fotoğraf tartışma konusu oldu: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı

31.10.2022 11:18

Bir kullanıcı tarafından YouTube'a yüklenen video dünya gündemine oturdu. 1930 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kadının elinde kablosuz telefon tuttuğu görülüyor. Bazı komplo teorisyenlerinin "Zaman yolculuğunun kanıtı" yorumunda bulunduğu görüntüleri yükleyen kişi ise videodaki kadının büyükannesi olduğunu ve bir fabrikada kurulan telefon iletişim bölümünde kablosuz telefonlarla deney yaptıklarını öne sürdü.

Sosyal medya, 1930 yılında çekildiği belirtilen bu görüntüleri tartışıyor. Youtube'da yayınlanan görüntülerde bir kadın, kablosuz bir telefonla konuşuyor. İlginç olan kısım ise cep telefonuna benzeyen cihazın 1930'da çekilen bir fotoğrafta yer alması.

"ZAMAN YOLCULUĞUNUN KANITI" YORUMU YAPILDI

Görüntüler ortaya çıkmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi fotoğrafla ilgili ilginç teoriler de ortaya attı. Hatta bazı komplo teorisyenleri ileri gitti ve bu görüntülerin 'zaman yolculuğunun kanıtı' olduğunu savundu.

1930'da çekildiği iddia edilen fotoğraf ortalığı karıştırdı: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖRÜNTÜLERE ANLAM VEREMEDİ

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, ABD'de bir fabrika çıkışında çekildiği öne sürülen görüntüler tartışma yarattı. O yıllarda kablosuz telefon olmadığını söyleyen kişiler görüntülere anlam veremedi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM BÜYÜKANNEM"

Youtube'a yüklenen video kısa sürede yarım milyon görüntülenme alırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki görüntülerdeki gerçekten bir kablosuz telefon mu? Bu soruya kesin bir yanıt verilmese de videoyu yükleyen kişi fotoğraftaki kadının büyükannesi olduğunu iddia etti.

1930'da çekildiği iddia edilen fotoğraf ortalığı karıştırdı: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı

"KABLOSUZ TELEFONLARLA DENEY YAPIYORLARMIŞ"

"Gördüğünüz kadın benim büyük anneannem Gertrude Jones. 17 yaşındaydı. Ona bu videoyu sordum ve çok net hatırlıyor. Dupont'un fabrikada bir telefon iletişim bölümü kurulduğunu söylemişti. Kablosuz telefonlarla deney yapıyorlarmış. Gertrude ve diğer beş kadına bu kablosuz telefonları bir hafta boyunca denemeleri için verilmiş" ifadelerini kullanan şahıs ayrıca, büyükannesinin o sırada sağında duran bir bilim insanı ile konuştuğunu söyledi. Ancak yine de bazı sosyal medya kullanıcıları bu açıklamayı yetersiz bulurken, fotoğraf da tartışılmaya devam ediyor.

YORUMLAR (1)
  • Serdar Salih ERDEM: bir kere fotoğraflar aynı değil. birinde kadın gülüyor dişler görünüyor diğeri normal. video ise videoyu görelim kardeşim. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Akıllı Telefon, Cep Telefonu, Sosyal Medya, Youtube, Güncel, Son Dakika

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