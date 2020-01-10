Dünya bir numarası yenilgiyle başladı - Son Dakika
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Dünya bir numarası yenilgiyle başladı

6 saat önce

23 yaşındaki Avustralyalı raket Ashleigh Barty, 2019’da oldukça iyi bir sezon geçirdi.

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23 yaşındaki Avustralyalı raket Ashleigh Barty, 2019’da oldukça iyi bir sezon geçirdi. Barty, Miami Masters, Roland Garros, Nature Valley ve WTA Sezon Sonu Turnuvası’nı kazanarak sezonu dünya bir numarası olarak tamamladı.

Ancak Ash Barty, 2020’ye beklenmedik bir yenilgiyle başladı. Avustralyalı, dün gece oynanan maçta dünya 53 numarası ABD’li Jennifer Brady’ye iki set sonucunda (6-4, 7-6) mağlup oldu.

Tenise ara verdikten sonra bir süre kriket oynayan ve ardından bu spora geri dönen Barty, favori zemini olmayan toprak kortta kariyerinin ilk Grand Slam’ini kazanarak, ne denli potansiyelli bir sporcu olduğunu herkese kanıtlamıştı. Dünkü maç ise onun için bir yol kazasından fazlası olmayabilir. Barty’ye göre Brady, maça ondan daha fazla konsantre olmuştu: “Maçı kontrol eden Brady’ydi. Agresifliğini hep üst düzeyde tuttu ve kortta çok iyi hareket etti. Üstünlüğünü kabul etmek gerekiyor.”

Brady ise bu turnuvalara eleme turundan dahil olmuştu. Dün geceki maça dek, sıralamada ilk 10’da yer alan isimlerle yedi defa karşılaşmış ve bu maçların hepsinde yenilmişti. Bir önceki tur Maria Sharapova’yı geçen Brady, bu galibiyetleri almasının ardından oldukça şaşkın: “Gerçekten çok mutluyum. Olanlar biraz gerçek üstü gibi, çok memnunum ve biraz da şoktayım. Bugün gerçekten çok iyi oynadım.”

24 yaşındaki Brady, kariyerinde ilk kez bir WTA turnuvasında yarı final görmek için bir sonraki turda dünya yedi numarası Petra Kvitova ya da dünya 129 numarası Liudmilla Samsonova’yı mağlup etmek durumunda.

Ashleigh Barty, Roland Garros, Miami, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:14 
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