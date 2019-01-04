Dünya Birinciliği Olan Fomget'ten Dans Eğitimi

Başkent'i ve Türkiye'yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET), 2018-2019 sezonunda da iddialı bir ekip yetiştiriyor.

Başkent'i ve Türkiye'yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET), 2018-2019 sezonunda da iddialı bir ekip yetiştiriyor.



Her yaş grubundan kursa kayıt yaptıran kursiyerler, unutulmaya yüz tutan geleneksel ve kültürel halk danslarını öğreniyor. Aralarında memur, eğitmen ve öğrencilerin yer aldığı 16-32 yaş arası 80 kursiyer, Haziran ayına kadar kursa devam edecek. Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Burdur ve Kırklareli yörelerine ait geleneksel halk oyunları eğitimi kursiyerlere profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar kurs sonunda başarı belgesi alırken, kursiyerler Mart ayında Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlendiği Ankara İl Yarışması'na katılacak. İl yarışmasını başarıyla geçen ekip, bölge yarışmasında ve uluslararası yarışmalarda da ülkemizi temsil edecek. FOMGET'te kendini yetiştirip başarılı olanlar, dansı meslek haline getirmek isterlerse gerekli yerlerden sertifikalarını alarak eğitmen olarak çalışabilecek.



Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1996 yılından bu yana FOMGET eğitmenliği yapan Halk Oyunları Uzmanı Tamer Bozkuş, teknoloji çağında sosyalleşmenin en güzel yollarından birinin dans olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmamız adına ve özellikle de şu teknoloji çağında kimsenin kimseyle iletişime girmediği yüzyılda sosyalleşmek adına bu tür kültürel faaliyete herkesin katılmasını tavsiye edebilirim. Gelenek, göreneklerimizi de unutmayarak bu sayede gelecek nesillere aktarma şansımız oluyor" dedi.



2011 yılında Zakopane'de düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışması'nda dünya birincisi olan FOMGET'in üç Türkiye birinciliği ve 10 yıl üst üste de Ankara birinciliği bulunuyor. Gösterdiği performansla başarıdan başarıya koşan ve görsel şovuyla izleyenleri büyüleyen FOMGET'in ayrıca iki kez Türkiye ikinciliği, üç kez Türkiye üçüncülüğü, sekiz kez grup birinciliği ve iki kez grup ikinciliği bulunuyor. - ANKARA

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