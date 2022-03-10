Dünya birinciliğini 2 bin 800'e yakın cep telefonu ile tescillendirdi - Son Dakika

Türkiye'de 1990'lardan itibaren kullanılmaya başlayan 150 farklı modelde 2 bin 779 cep telefonunu biriktirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ekrem Karagüdekoğlu, Guinness sertifikasıyla tescillendirdiği dünyanın en büyük koleksiyonunu evinde sergiliyor.

Amerikalı Mucit Alexander Graham Bell'in telefonu icadı ve yardımcısı Thomas Watson'la 10 Mart 1876'da yaptığı ilk telefon görüşmesinin üzerinden 146 yıl geçti. 1990'lı yıllarda hayatımıza girdiğinde SMS bile alıp gönderilemeyen cep telefonları hızla gelişerek yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Elektronik teknisyenliği yapan Karagüdekoğlu da evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürerek topladığı cep telefonu koleksiyonuna ayırdı. Çeşitli markalardan 2 bin 779 telefona sahip Karagüdekoğlu, "Dünyanın en büyük cep telefonu koleksiyonuyla" Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

AA muhabirine konuşan Karagüdekoğlu, elektronik hayranı ve işine aşık biri olarak küçük çaplı hobiyle başlayan telefon biriktirme alışkanlığının 2010'dan itibaren yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Koleksiyonunda cep telefonları dışında 1984'ten kalma cihazlar da olduğunu dile getiren Karagüdekoğlu, tuşlu telefonları biriktirerek oluşturduğu koleksiyonunda akıllı telefonların da yer aldığını anlattı.

Karagüdekoğlu, cep telefonu teknik servisi olmasının telefonları biriktirmesi açısından avantaj sağladığını belirterek şöyle devam etti:

"Elime geçen telefonu fabrikasyon halinde sıfırlayabiliyorum. Göze daha hoş gelen görüntü oluşuyor. Telefonlarımızın aşağı yukarı yüzde 98'i çalışıyor. Müşterilerimiz telefonlarını getiriyor. 'Bu zamanın gerisinde kaldı.' veya 'Bunu kullanmak istemiyorum.' diyor. Türkiye'den ve yurt dışından aldığımız telefonlar var. Koleksiyonum, Amerika, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İsrail, Japonya, Hindistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın 4 kıtasından özenle topladığım 150 farklı marka ve birbirinden farklı 2 bin 779 telefon modelinden oluşuyor. Yine koleksiyonumda dünyada ikincisi olmayan, tek olma özelliğine sahip 'limited edition' telefonlar da bulunuyor."

Guinness Rekorlar Kitabı süreci

Karagüdekoğlu, ülkesini tanıtmak ve koleksiyonunu dünyaya göstermek için 1 Eylül 2021'de Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı başvurunun 5 Ekim 2021'de onaylandığını anlattı.

Başvurunun ardından kuralları içeren bir e-posta gönderildiğini aktaran Karagüdekoğlu, "Hazırlıklarımı bitirip 10 Aralık 2021'de istenilen kanıtları Guinness resmi web sitesine yükledikten sonra 11 Ocak'ta Guinness yetkilileri rekorumu tescil ettiğini e-posta ile bildirdi. Londra'dan kargoyla gönderilen Guinness sertifikam 1 Şubat'ta elime geçti ve resmi olarak Guinness rekortmeni unvanına dünyadaki en büyük cep telefonu koleksiyonuyla sahip oldum. Ülkeme birincilik kazandırdığım için mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin tanıtımı için umuyorum ki müzeye çeviririm"

Ekrem Karagüdekoğlu, telefonlarının ayrı ayrı hikayesi ve yaşanmışlığı olduğunu, koleksiyonundaki bazı ürünlerin birçok dizi ve reklam filminde de kullanıldığını dile getirdi.

Koleksiyonuyla ilgili yurt içi ve yurt dışından olumlu mesajlar aldığını vurgulayan Karagüdekoğlu, "Gelecekte bu koleksiyonumu müze statüsüne yükselterek tüm dünya insanları için güzel bir kültürel miras bırakmayı hedefliyorum. Ülkemizin tanıtımı için umuyorum ki bunu bir müzeye çeviririm. Ülkemde dünyanın dört bir tarafından ziyaret edilen bir yeri insanlığa bırakmış olurum. Dünyada böyle bir koleksiyonun olmadığını gururla söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

"Eski telefonların ruhu vardı"

Karagüdekoğlu, telefonun icadından bugüne çok şeyin değiştiğini kaydederek, "Eski telefonlar çok daha güzeldi ve ruhu vardı ama yenilendikçe artık ruhunu kaybetti. İnsanlar eskiden mesaj beklerdi ama yenilenmiş telefonlarda mesajları görmezden geliyorlar, bildirimlerin üzerini kapatıyorlar. Daha bir içine kapalı sistem oldu." dedi.

Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırdığı kadar da zorlaştırdığına değinen Karagüdekoğlu, "Hafıza kaybı yaşıyoruz ve artık bizim düşünmemize ihtiyaç yok. Bizim yerimize akıllı telefonlar düşünüyor ve bu da bizi hantallaştırıyor. Kendi zihnimizi kullansak daha güzel olur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.