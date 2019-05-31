Son Dakika Haberleri: Dünya birincisi hafızlar Didim'de cemaatle buluştu
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Dünya birincisi hafızlar Didim'de cemaatle buluştu

5 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Ramazan ayı etkinliğinde, Dünya Kuranı Kerimi Güzel Okuma birincileri Didim'deki cemaate Kuran ziyafeti çekti.

Dünya birincisi hafızlar Didim'de cemaatle buluştu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Ramazan ayı etkinliğinde, Dünya Kuranı Kerimi Güzel Okuma birincileri Didim'deki cemaate Kuran ziyafeti çekti.

Didim İlçe Müftülüğünün organize ettiği kuran ziyafetine 2014 Dünya Kuranı Kerimi güzel okuma birincisi Edirne Selimiye Camisi İmam Hatibi Hafız Alpcan Çelik, Filipinli Hafız Monammed Nadhır Asgar, 2004 Dünya Kuranı Kerimi güzel okuma birincisi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu katıldı.

Aydın İl Müftü yardımcısı Mehmet Aslan ile Didim'e gelen hafızlar Merkez camisini dolduran vatandaşlara kuran ziyafeti çekti. Aydın Merkez Hacı Softaoğlu Merkez Cami imamı Hafız Tugay Özcan'ın açılış kuran tilaveti ile başlayan gecede,Dünya kuranı güzel okuma birincileri ile devam etti. Kuran ziyafeti Yatsı Namazına kadar sürdü.

Hafızlar yatsı namazını ve Teravih Namazını da dönüşümlü olarak kıldırarak geceyi İlahilerle bitirdiler.

Didim merkez vaizi ve müftü yardımcısı Abdulhakım Daşkın, "Bu Ramazan ayında, bizlere böyle güzel bir gece yaşatan ve okudukları Kuran ile yüreklerimize taht kuran Hafız kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık" diye konuştu.

Kuran ziyafetini dinleyen cemaat ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:09 Kaynak: İHA
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