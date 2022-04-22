Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu - Son Dakika
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Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu

22.04.2022 21:37

Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu Suudi Arabistan'da düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Dünya birincisi olan Muhsin Kara, Sivas'ta tarihi Ulucami'de Cuma salası ve ezanını okudu Suudi Arabistan'da düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i ve...

Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Dünya birincisi olan Muhsin Kara, Sivas'ta tarihi Ulucami'de Cuma salası ve ezanını okudu

SİVAS - Suudi Arabistan'da düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Dünya birincisi olan Muhsin Kara, Sivas'ta tarihi Ulucami'de Cuma salası ve ezanını okudu.

Suudi Arabistan'da 2019'dan bu yana düzenlenen ve binlerce kişinin başvurduğu "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması"na Türkler damga vurdu. Yarışmada, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii'nde vekil imam olarak görev yapan Muhsin Kara dünya 1'incisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Hamid-i Evvel Camii'nde imam olan Alpcan Çelik ise dünya 2'ncisi oldu.

Geçtiğimiz gün Sivas'a dönen Muhsin Kara bugün Sivas'ta bulunan tarihi Ulucami'de Cuma salası ve ezanını okudu.

Kara yaptığı açıklamada, tarihi Ulucami'de sala ve ezan okumaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirip, "Ülkemize gelir gelmez, yaşadığımız, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz Sivas'a gelir gelmez bu güzel mabette, bu maneviyat yüklü tarihi Ulu Cami'de Cuma salasını ve ezanı okumaktan dolayı çok mutluyum. Vatandaşlarımızın da sosyal medyadan Ulu Cami'de sala ve ezan okumam konusunda bir talebi vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok çok mutluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı arayıp tebrik etti

Kara, Cumhurbaşkanının kendisini arayacağını önceden hayal ettiğini ifade edip, "Devletimizin üst kademesinden böylesine bir tebrik almak benim için son derece onur verici bir şey. Allahtan tek bir arzum vardı. 'Olur da böyle bir şey olursa Cumhurbaşkanımız büyük bir ihtimal arayacaktır.' diye düşündüm. Bu durum, Cumhurbaşkanımızın bu gibi yaklaşımlara, başarılara ne kadar önem ve değer verdiğinin göstergesidir. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam. Binlerce kişinin önünde ezan ve Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir şekilde heyecanlanmamak ama Cumhurbaşkanı aradığında böylesine bir heyecan yaşamak çok değişik bir duygu." dedi.

Mutluluğa vesile oldu

Mutluluğa vesile olduğu için Allah'a hamt ettiğini vurgulayan Kara, "Malumunuz bir pandemi süreci geçirdik. Ülke olarak evlere kapandık. Manevi olarak insanlar sarsıldı. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla böyle bir açlık varmış. Bir Ramazan mevsiminde böyle güzel bir mevsimde ezanı güzel okuma yarışmasında dünya genelinde bir birinciliğin ülkemize getirilmiş olmasına insanlar çok sevindi ve 'Hocam o kadar güzel bir haber oldu ki bizim için sayenizde nefes aldık' dediler. Buna vesile olduğum için Rabbime sonsuz hamdu senalar olsun." Şeklinde konuştu.

Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu
Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu
Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu
Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu

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Suudi Arabistan, Sivas, Ezan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya birincisi olan imam tarihi camide Cuma salası ve ezanını okudu - Son Dakika


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