Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdiler - Son Dakika

Kayserili iki bisiklet tutkunu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Kayseri-Ürgüp arasında pedal çevirdi.

Bisiklet tutkunu iki arkadaş Hayrettin Doğan ve Melih Büyük, farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri Mimsin'den sabah saatlerinde Ürgüp'e doğru yola çıktı.

Yaklaşık 7 saat sonra Ürgüp'e ulaşan iki arkadaş, Kapadokya turunun ardından yeniden Kayseri'ye döndü.

Yaklaşık 200 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunlarından Hayrettin Doğan, bisiklet sporunu sevdirmek ve özenilmesini sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Melih Büyük de çok keyifli bir yolculuk yaptıklarını söyledi.